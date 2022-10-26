سفير إيطاليا: دعم قطاع الزراعة المصري لتلبية الحاجة المتزايدة لرفع الإنتاج

أكد ميشيل كواروني السفير الإيطالي في مصر، أهمية الشراكة التي تجمع بين المؤسسات الرائدة من إيطاليا ومصر، في مجال التعليم والتمويل، مشيرا إلى المساهمة والدعم الذي سيقدمه البرنامج التدريبي لاستدامة القطاع الزراعي في مصر.

مذكرة تفاهم لتطوير ريادة الأعمال الزراعية

وأضاف كواروني، خلال توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الإسكندرية والسويدى اديوكيشن ومؤسسة E4Impact الإيطالية، لتطوير برنامج ريادة الأعمال الزراعية، أن البرنامج تم إعداده ليتماشى مع الجهود الدولية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذا الفعاليات التي ستعقد في الدورة 27 لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

تلبية الحاجة لرفع الإنتاجية

يهدف البرنامج إلى دعم ريادة الأعمال المبتكرة في مجال الزراعة، من أجل تلبية الحاجة المتزايدة لرفع الانتاجية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة بشكل عام، وللتأكيد على أهمية القطاع الزراعي والتنمية المستدامة في مواجهة التغيرات المناخية.

ووقيعت مذكرة التفاهم في حفل أقيم بالسفارة الإيطالية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والسفير ميشيل كواروني، سفير إيطاليا في مصر، والدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية، ودانتي كامبيوني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، والمهندس أحمد السويدي مؤسس ورئيس مجلس إدارة السويدى اديوكيشن، وإيهاب سلامة الرئيس التنفيذي للسويدى اديوكيشن، والدكتور فرانك سينك، المدير العام لمؤسسة E4Impact الإيطالية، ولفيف من كبار الشخصيات المدعوين.