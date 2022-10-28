إطلاق مسابقة لترجمة قصيدة «ماورد وجنة» للشاعر فؤاد حداد إلى كل اللغات

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن مسابقة لترجمة قصيدة «ماورد وجنة» للشاعر فؤاد حداد، التي يستهل بها ديوانه «من نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة»، من اللغة العربية إلى كل لغات العالم.

وقال المركز في بيان: «يحصل المشارك على نسخة من القصيدة عبر البريد الإلكتروني awards@nct.gov.eg، ويرسل ترجمته للقصيدة بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة، ويستقبل البريد الإلكتروني الأعمال حتى يوم 30 نوفمبر المقبل، ضمن احتفالات وزارة الثقافة باختيار مدينة القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2022، واحتفالا بذكرى مولد الشاعر الكبير فؤاد حداد».

ويقدم المركز مجموعة قَيّمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تقدير.