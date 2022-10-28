«التنسيقية» تنظم جلسة نقاشية مع أهالي الغربية حول الحوار الوطني: تعمل على حل المشكلات

استمع النائب محمود القط، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى آراء المواطنين في مجالات الحوار الوطني بقرية دهتوره، بمركز زفتى، بمحافظة الغربية والاستماع إلى مشاكلهم ومشاكل القرية والحلول المقترحة للنهوض بالقرية والعمل على حلها.

الإستماع إلى شكاوى المواطنين

وأوضح أن الاستماع الى المواطنين، ومقترحاتهم في المشاكل التي تواجه المواطنين والدولة في مختلف القطاعات هو الهدف الأساسب للحوار الوطني ورفعها إلى القيادة السياسية والعمل على حلها ومناقشتها.

وتطرق أحد الحضور إلى ضرورة مراجعة قانون ذوي الهمم من أجل توفير وظائف لهم وتكون مناسبة لهم وظروفهم وعدم الاكتفاء فقط بمعاش حياة كريمة، مضيفًا أن طلاب جامعة طنطا يعانون في قرية دهتوره من صعوبة المواصلات بين «طنطا / وزفتى» بصفة عامة والقرية بصفة خاصة، وأن تعريفة الركوب يحددها أصحاب وقائدي السيارات، مع ضرورة النظر إلى قانون المباني والتصالح يوجد شلل تام في هذا المجال وأصبح الأمر غامض وليس هناك أي بوادر أو حلول.

الحوار الوطني

جاء ذلك ضمن حوار نظمته تنسيقية شباب الأحزاب السياسية، في عدة محافظات منها محافظة الغربية، من أجل الاستمتاع الي المواطنين، ومناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة في جلسات الحوار الوطني، وأن تنسيقية شباب الأحزاب السياسية تحرص على أن يكون هناك حوار مستمر مع المجتمع ككل.