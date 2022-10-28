تنسيقية شباب الأحزاب تناقش مطالب نقابة الاتصالات من «الحوار الوطني»

عقدت نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية مع النقابة العامة للاتصالات بمشاركة عدد من رؤساء اللجان النقابية، بمقر اتحاد عمال مصر، لعرض رؤيتهم لقطاع العمال واستعراض مشكلاتهم والحياة النقابية، ومقترحاتهم لدعم الحوار الوطني.

دور العمل النقابي والعمالي

وطالب النقابيون بضرورة تثقيف العمال بشأن أهمية ودور العمل النقابي والعمالي، بجانب تدريب النقابيين على العمل النقابية وكيفية التعامل مع مشكلات العمال وإدارات الشركات، وكذلك ضرورة تدريبهم على التفاوض بما يحقق مصالح المؤسسات والعمال على السواء.

وأشار المشاركون إلى ضرورة تقوية الحياة النقابية من خلال القوانين وتوعية التنفيذيين وإدارات الشركات بكيفية التعامل مع النقابيين بما من شأنه خدمة العامل في المقام الأول، كما طالبوا بسرعة التدخل لحل مشكلة المعاش المبكر وفق قانون 148، بالإضافة إلى الاستفادة من العاملين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في مؤسساتهم وشركاتهم، والاهتمام بالعاملين ذوي الهمم من حيث التعيين وحصولهم على جميع الخدمات.

تحقيق الأمان الوظيفي

تطرق المشاركون إلى ضرورة الانتهاء من تعديل قانون العمل بالشكل الذي يحقق الأمان الوظيفي للعامل مع الاستماع للنقابيين عند مناقشة تعديل قانون العمل وكذلك في القضايا المتعلقة بالحوار الوطني، وأكدوا أنهم يعملون على وضع رؤية وإرسالها إلى الحوار الوطني.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق نوابها سلسلة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين في جميع المحافظات لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيجري طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، كما ستنظم صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين مع كل الاتجاهات.