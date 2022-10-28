نائبة عن «تنسيقية شباب الأحزاب» للمواطنين: أنتم أساس الحوار الوطني

كشفت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل الحلقات النقاشية مع المواطنين للتعريف بأهمية الحوار الوطني، قائلة إنه جرى عقد جلسة نقاشية بقرية «الإمام مالك» بمركز وادي النطرون، وهي منطقة متميزة ومتفردة بمشكلاتها وقضاياها وهمومها.

الاستماع لكل مقترحات وشكاوى المواطنين

وأضافت «كليب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد رمزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شاركوها الجلسة.

وأشارت إلى أنه جرى الاستماع كل المقترحات الخاصة بالمواطنين والمزارعين والمرأة، حول التطوير في كل القضايا الخاصة بالحوار الوطني، لافتة إلى أنه جرى تعريف المواطنين بهدف وفلسفة الحوار الوطني، والمحاور المختلفة.

رسالة للمواطنين عن الحوار الوطني

وتابعت: «إحنا بنقول لكل الناس والمواطنين في كل جزء بالجمهورية أنتم أساس الحوار الوطني وصوتكم مسموع وسنوصله، وبدأنا ذلك من خلال الجلسات النقاشية التي نظمت في الأيام الماضية».