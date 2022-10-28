البابا فرنسيس يستقبل «الأزهري» في الفاتيكان ويعرب عن محبته لمصر وشعبها (صور)

استقبل البابا فرنسيس، في مقر إقامته بالفاتيكان، الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف وعضو مجلس أمناء مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية، وشارك في اللقاء المونسينيور الدكتور يوأنس لحظي جيد، السكرتير الشخصي السابق للبابا ورئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية.

ونقل الأزهري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للبابا وعبَّر له عن مشاعر المحبة والتقدير التي يكنها الشعب المصري بكل فئاته للبابا، وعرض عليه المشروعات التي تقوم (مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية) بتنفيذها على أرض الكنانة لخدمة المحتاجين والفقراء ولترجمة وثيقة الأخوة الإنسانية إلى أعمال خير وإلى ثقافة معاشة.

البابا يؤكد محبته واحترامه لمصر ورئيسها

من ناحيته، أكد البابا احترامه ومحبته لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي، ولشعب مصر العظيم، وتشجيعه لمؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية، ولكل عمل يهدف لخدمة الفقراء والأيتام والمحتاجين ونشر ثقافة التآخي والتعايش بين جميع البشر.

وعبَّر المونسينيور يوأنس جيد، رئيس المؤسسة، عن خالص شكره إلى البابا وتعهد له باستمرار العمل بكل جهد في كل المشروعات التي تسعى المؤسسة لتنفيذها لا سيما مشروع مستشفى البامبينو جيزو للأمومة والطفولة والذي سيقدم العلاج والعلم وسيرفع المعاناة عن العديد من الأسر المصرية وسيجعل من مصر قبلة للعلاج لجميع الأشقاء القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا وكل الدول.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع ما كان له أن يتم إلا بعد الحصول على موافقة البابا فرنسيس الذي سمح بافتتاح أول مستشفى بالعالم يحمل اسم مستشفى البامبينو جيزو خارج إيطاليا تقديرا لأهمية مصر الإقليمية والعالمية وللعلاقة المميزة التي تربطه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقداسة البابا تواضروس وبفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ولشعب مصر العظيم الذي استقبله ضيفا غاليا سنة 2017.