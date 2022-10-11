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الدكتور أسامة الأزهري يجيب عن الأسئلة الوجودية الكبرى

كتب:

محمد إبراهيم
12:11 م | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية

الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية

لازالت الأسئلة الوجودية الكبرى مثار اهتمام كثير من المسلمين، إذ ما زالت تشغل أذهان العديد في الوقت الحالي، وقال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، إن هناك ثلاثة أسئلة تشغل بال الإنسان وهي التي من أجلها أنشأ الفيلسوف فلسفته، ومن أجلها ينشغل الفزيائي بالبحث في الكون ويركن إليها المتدين.

الأسئلة الوجودية الكبرى

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أن الأسئلة الوجودية الكبرى تتعلق بكيفية خلق كوكب الأرض ونشأة الحياة وخلق الكون، وأساس الجنس البشرى، مشيراً إلى أن الفيلسوف والفزيائي يبذل جهدًا كبيرًا للعثور على ما يساعده في الإجابة عن الأسئلة الوجودية.

وأضاف «الأزهري» أن المؤمن اُختصر له الطريق بالوحى الشريف المُنزل من عند رب العالمين على أنبيائه ورسله والمنقول نقلاً صحيحاً ومتواتر ومصون عبر الأجيال، مما يخبرنا الله عزوجل فيه عن وجوده وذاته وأوصاف كماله وأنه الذي خلق السموات والأرض وأنه سبحانه وتعالى الحي القيوم.

المؤمن يصل إلى الإجابة التي تطمئنه

وتابع: «المؤمن يصل إلى الإجابة التي تطمئنه، ثم لا بأس بأن يستمر البحث بما يعزز هذا المنطق ومن هنا يفتح باب البحث العلمي ويغذيه الإيمان»، وأشار الدكتور أسامة الأزهري إلى الإجابة عن سؤال إلى أين؟ عند من آمن بالله وأعتصم بأنبيائه يقول الله تعالى «وأن إلى ربك المنتهى»، ويقول عز وجل «إنا لله وإنا إليه راجعون»، بمعنى نسير إليه ونرجع إليه سبحانه وتعالى ويبعث العباد ويفصل بينهم.

 

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