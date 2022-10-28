الملتقى الأول بحضور السيسي.. «الصناعة عهد جديد بدعم رئاسي» (ملف خاص)

تنطلق غدا فعاليات الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد سويعات قليلة من ختام المؤتمر الاقتصادى الذى جاءت توصياته لتجعل من الصناعة المصرية، توطيناً وتعميقاً، محور ارتكاز خطط الحكومة الفترة المقبلة.

موجة التفاؤل لدى القطاع الخاص فى مصر أصبحت كبيرة مع إيلاء الملتقى اهتماماً خاصاً من قبل القيادة السياسية، وبات الحديث لا يكاد ينقطع عن سياسات اقتصادية وقرارات تحفيزية كفيلة بجعل الاقتصاد المصرى فى مكان آخر، بعدما أصبح معلوماً لدى الخاصة والعامة قدر ما يحمله الرئيس من رعاية واهتمام بالصناعة الوطنية.

اليوم .. انطلاق فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة بحضور الرئيس السيسي

تنطلق فعاليات الملتقى بعد حزمة من القرارات الصادرة عن البنك المركزى، الذى لبى الطلب الأبرز لمجتمع الأعمال عبر إلغاء شرط فتح الاعتمادات المستندية، وبمشاركة واسعة اليوم من الغرف الصناعية، إذ تتفاعل الآراء ووجهات النظر المختلفة حول روشتة دعم الصناعة المصرية ودفع الصادرات لتحقيق الحلم الرئاسى بالوصول إلى 100 مليار دولار عائدات الفترة المقبلة، وهو هدف منشود ومحل سعى جميع القطاعات التصديرية الفترة المقبلة. يجدد ملتقى اليوم الصناعى العهد الرئاسى بمواصلة تمكين القطاع الخاص، ويأتى تأكيداً على رغبة جامعة جامحة فى زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى، ودفع مخرجاته قدماً خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.