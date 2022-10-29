«صباح» تطلق مبادرة لبيع أطباق الفاكهة للطلاب في المنوفية.. الواحد بـ5 جنيهات

أطلقت سيدة من محافظه المنوفية، مبادرة لبيع أطباق الفاكهة بسعر مخفض لطلاب المدارس بمركز شبين الكوم، لتقديم الفاكهه الطازجة والصحية لخدمة الطلاب، وهي المبادرة التي لقيت ترحابًا كبيرًا من الطلاب، وشهدت إقبالًا كونها تهتم بنظافة الفاكهة وجودتها.

مبادرة أطباق الفاكهة للطلاب في المنوفية

«ابن أختي تعب بسبب أكل الشارع ومن ساعتها وأنا قررت إني أعمل المشروع لخدمة الطلاب وحفاظًا على صحتهم»، بهذه الجملة بدأت صباح مصطفى ابنة مركز شبين الكوم حديثها «الوطن».

وأضافت «صباح»، أن سعر طبق الفاكهة في المبادرة والمشروع التي أطلقته لا يتعدى 5 جنيهات، ويحتوي على أنواع مختلفة من الفاكهة لإفادة الطالب صحيًا، مؤكدة أن الفكرة نالت إعجاب أولياء الأمور والطلاب على حد سواء، وتشهد إقبالًا كبيرًا على شراءً أطباق الفاكهة التي تقدمه للطلاب، وأصبحت الأسرة تتهافت على شراء أطباق الفاكهة.

صباح: مش بكسب من المبادرة وسعادة الأطفال بالدنيا

وتابعت: «أنا مبكسبش فلوس من المبادرة دي لكن يكفيني أشوف فرحة الأطفال دي عندي بالدنيا»، مؤكدة أنها سعيده أنها أول سيدة تطلق المبادرة في المنوفية، مناشدة أصحاب محلات الفاكهة بتنفيذ المبادرة على مستوي مراكز وقري ومدن المحافظة لتوفير فاكهة نظيفة وجيدة لكي نحافظ علي صحة الطلاب.