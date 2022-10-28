رئيس شعبة الأدوية لـ محمد علي خير: إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الخامات له أثر إيجابي

قال الدكتور محيي حافظ، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن المرونة في سعر الصرف أدت لتحريك سعري في الأدوية في شهر مايو 2017، ثم زيادة سعرية في يناير 2018، وفي المرة الأولى كانت الزيادة على مستوى المنتجات الدوائية بنسبة 20%من سعر الجمهور، ثم الزيادة الثانية كانت على ما قيمته 25% من المستحضرات المتداولة وتم تحريك الزيادات، لافتا إلى أن القرارات الأخيرة جعلت هيئة الدواء تعيد النظر في 5% من عدد المستحضرات المتداولة.

التحريك الأخير لا يعد زيادة كبيرة

وأوضح «حافظ» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة «المحور»، أن التحريك الأخير لا يعد زيادة كبيرة، خاصة أن الدواء مسعر جبريا بمعرفة هيئة الدواء، لافتا إلى أن الدولة ألغت ضريبة القيمة المضافة على خامات الأدوية وكذلك مواد التعبئة والتغليف التي يجري التعامل معها، وكان لذلك القرار أثر كبير في تخفيف أثر القرارات على صناعة الدواء.

وأشار الدكتور محيي حافظ إلى أن المرونة في سعر الصرف تفرض تحديات جديدة على صناعة الدواء، خاصة أن عدد المستحضرات في العائلة الدوائية الواحدة كبير، وتحريك يحرك سعر الخامات على مستوى العالم.

شعبة الأدوية

وأكد رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أنه في حالة عدم تحريك سعر الدواء سيختفي المستحضر الدوائي من الأسواق ويضطر المستهلك للاستيراد بأسعار مرتفعة تهدد الأمن الدوائي المصري.