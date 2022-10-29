محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة.. أكبر مشروع قومي لإنتاج 80 ألف متر مكعب يوميا

تعتبر محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة واحدة من أهم وأكبر محطات تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط، وهي واحدة من إنجازات الدولة والمشروعات القومية الكبرى في قطاع المياه والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، والتي وفرت كميات كبيرة من المياه تقدر بـ80 ألف متر مكعب يوميا، ما يعمل على تغذية المشروعات السياحية التي تعتمد عليها مدن المحافظة.

تقع محطة اليسر لتحلية المياه على شاطئ البحر بمنطقة الميناء جنوب مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير 2018، بتكلفة قاربت على المليار جنيه، بطاقة إنتاجية 80 ألف م3 من المياه يوميًا.

أكبر محطة لتحلية المياه في مصر

وقال المهندس حازم ترك، مدير محطة اليسر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن محطة الغردقة لتحلية المياه أكبر محطة تحلية في مصر، تنتج يوميا 80 ألف متر مياه تحلية بجودة عالية.

تنفيذ المحطة بمواصفات عالمية

وأضاف أنه تم تنفيذ المحطة على مستوى عالٍ، طبقا للمواصفات العالمية، وتعمل على ثلاث مراحل، ويتم التخلص من جزيئات المياه المالحة بإلقائها في البحر، ويتم توزيعها آليا على بقعة واسعة، حتى لا تعود للمحطة مرة أخرى أثناء مرحلة التعبئة.

توفير المياه يوميا طوال الـ24 ساعة

وتابع: يتم ضخ المياه يوميا لعدد كبير من المناطق، وذلك في سابقة لأول مرة في تاريخ محافظة البحر الأحمر، حيث كانت تعتمد المدن طوال السنوات الماضية على استخدام الخزانات ونظام المناوبات في ضخ المياه، وبفضل مشروعات الدولة في محطة اليسر أصبحت الغردقة توفر المياه للمناطق يوميا طوال 24 ساعة، وهو ما وفّر الأمان المائي لمواطني البحر الأحمر وأصحاب المشروعات المختلفة.