محافظ أسيوط ورئيس شركة مياه الشرب يشهدان اصطفاف 470 معدة لمواجهة السيول

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء مهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اصطفاف 470 معدة من معدات الشركة من سيارات ولوادر وطلمبات نزح مياه أمطار وحفار، وفاكيوم، ومعدات تطهير مختلفة، ومولدات ديزل، وورش صيانة متنقلة، بمقر محطة نزلة عبد اللاه المرشحة، في إطار الاستعدادات لفصل الشتاء ولمواجهة الأزمات وأي سيول أو أمطار محتملة التي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث ومن بينها مجابهة أخطار السيول والأمطار وسوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء التي تعلن عنها هيئة الأرصاد الجوية.

حضر الاصطفاف محمود ياسين رئيس حي شرق ويسرى سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة ورؤساء القطاعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

اصطفاف معدات الشركة

تفقد المحافظ ورئيس الشركة اصطفاف المعدات، للتعرف على مدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصةً الأمطار والسيول واستمع إلى شرح من رئيس الشركة لنوعيات المعدات وأهميتها وبعض التجارب العملية التي جرى تنفيذها بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية والقطاعات للتعامل مع مياه الأمطار تحسبا لسوء الأحوال الجوية وزيادة معدلات الأمطار والسيول فضلا عن المعدات الحديثة التي تم تدعم الشركة بها.

كما شاهد المحافظ ومرافقوه تجربة عملية وسيناريو إدارة أزمة لعملية مواجهة سيول وكسح المياه وإخلاء المصابين وتأمين الطرق لحين الانتهاء من أعمال شفط وكسح المياه بسرعة وإتقان بمشاركة الأفراد والمعدات.

جاهزية واستعدادات مواجهة الأزمات

ووجه محافظ أسيوط، خلال التفقد الشكر لكل المشاركين في الاصطفاف لتفانيهم في العمل ومدى جاهزيتهم واستعدادهم لمواجهة أي أزمات وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل معبراً عن سعادته بتوفر مثل هذه الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لمواجهة أي أزمات، لافتاً إلى إنه تم إجراء العديد من التجارب العملية والسيناريوهات لمواجهة الأزمات بالتنسيق مع كافة الأجهزة، فضلاً عن اجتماعاته المتكررة وجولاته الميدانية لتفقد أعمال تطهير مخرات السيول.