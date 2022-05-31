إعادة تشغيل محطة مياه سوهاج وإبلاغ الجهات المعنية

تمت إعادة تشغيل محطة مياه شطورة السطحية بعد التأكد من نتائج تحليل العينات من أمام مأخذ المحطة حيث كانت قد رصدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج صباح أمس بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه شطورة السطحية بمركز طهطا تقدر بطول 500 متر وعرض 30 متر متقطعة.

إغلاق مأخذ مياه المحطة

ليتم على الفور إغلاق مأخذ المحطة والاعتماد على خزان المحطة وتشغيل محطات المياه الارتوازي بالمركز لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.

رفع عينات من مياه مأخذ المحطة

وعقب انتهاء آثار بقعة السولار من أمام مأخذ المحطة تم رفع عينات للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية وتشغيل المحطة.

استعدادات المحطة للتعامل مع البقعة

هذا وقد وضح الكيميائي منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج أن نقاط المتابعة والرصد قد تحرك بقعة السولار بالمياه، وتم اتخاذ كافة الاستعدادات أمام مأخذ محطة مياه السكساكا بطما وجاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل فور ظهور أي آثار لبقعة السولار أمام مأخذ المحطة لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.

العضو المنتدب لمياه سوهاج: أبلغنا الجهات المعنية للتعامل مع البقعة

وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» أنه تم التعامل مع البقعة، وإعادة فتح المحطة عقب التأكد من سلامة المياه وفيما يتعلق بالبقعة الزيتية عن سببها وكيفية التصرف معها فقد وضح العضو المنتدب لمياه سوهاج أنه تم إخطار الجهات المعنية بمديرية الصحة والري والمسطحات المائية وإدارة الازمات بمحافظة سوهاج للتعامل مع الوضع.

جدير بالذكر أنه خلال التعامل مع الأزمة تم إبلاغ قطاع المعامل بشركات مياه الشرب بأسيوط والمنيا وبني سويف لرفع درجة الاستعداد.