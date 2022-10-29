أستاذ اقتصاد بجامعة عين شمس: يجب تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا

قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن هناك ضرورة أن يستبدل المصنع مكوناته المستوردة بأخرى مٌصنعة محليًا، مشددة على ضرورة الاعتماد على مجمعات للصناعات الصغيرة لتصنيع مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها.

وأوضحت «الحماقي» خلال لقائها مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنها قدمت مشروعًا بهذه الأفكار إبان فترة عضويتها بمجلس الشورى، ولكنها وجدت أن سياسية الدولة غير مٌحفزة لذلك في هذه الفترة، مشيرة إلى أن الصين وكورويا الجنوبية واليابان نفذوا مثل هذه الخطوات.

يجب تحديد دور الدولة

وأشادت الحماقي بالمؤتمر الاقتصادي الذي عٌقد مؤخرًا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربة عن أملها في تحديد دور الدولة بشكل واضح وعمل وثيقة ملكية الدولة لعدم الخلط دور الدولة ودور القطاع الخاص، مشددة على أن الدولة دورها تحقيق التوزان بين مصلحتي القطاع العام والخاص ودعم القطاع الخاص مع وضع الضوابط والآليات والتشريعات حتى لا يجور القطاع الخاص على المستهلك لتحقيق التوازن.

وشددت على أهمية الحوار مع القطاع الخاص لافتة إلى أن كل التجارب الاقتصادية الناجحة وضعت آلية مثل التي وضعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مثل مجلس رجال الأعمال للتشاور في السياسات المؤثرة عليهم.