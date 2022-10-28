اتحاد شباب كفر الشيخ: المؤتمر الاقتصادي انعقد وسط تحديات غير مسبوقة

نظم اتحاد شباب كفر الشيخ، اليوم الخميس، جلسة نقاشية مُثمرة حول «توصيات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، وأدار الجلسة هلال حسن هلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد وعضو غرفة المستثمرين العرب.

وأكد هلال حسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد، في مُستهل الجلسة، أن هذه الجلسة تأتي عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، موجهاً الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتقديم دعم ملموس ساهم في نجاح المؤتمر، ودعم التنمية الاقتصادية.

ضرورة انعقاد المؤتمر الاقتصادي

وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي كان من الضرورة بمكان، لكونه ينعقد وسط تحديات غير مسبوقة يموجُ بها العالم، لافتاً أنه حقق الهدف الرئيسي وراء تنظيمه في الاستماع إلى كل الآراء والاتجاهات، للتوصل إلى توافق حول خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصرى.

استعراض توصيات المؤتمر

وأوضح «حسن»، إلى أن الجلسة النقاشية، دارت حول العديد من المحاور منها: استعراض توصيات المؤتمر الاقتصادي -مصر 2022، ومناقشة رؤى وأفكار الشباب حول الاقتصاد المصري، وفوائد تنمية الصناعة المحلية الوطنية، فضلاً عن مناقشة تسويق المنتج المحلي في المعارض القارية والدولية، والعائد على الشباب المصري في المؤتمر الاقتصادي، موجهاً بتشكيل لجنة من المشاركين لصياغة المشاريع في العديد من المجالات، وإعداد معايير لاختيار الأفضل، ووضع أدوات جذب وتحفيز للأعضاء.

حضر الجلسة، محمد المعداوي، رئيس الاتحاد، ومحمد الإسكندراني، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس وحدة السياسات والقائم بأعمال رئيس القطاع التنفيذي، وعلاء السطوحي، مساعد رئيس الاتحاد لشئون المراكز والمدن، ومحمد الدسوقي، أمين لجنة الشئون المحلية والمجالس النيابية المركزية، والمهندس السيد مصطفى، منسق عام أمانة مدينة كفر الشيخ، ومجموعة من قيادات وأعضاء الاتحاد.