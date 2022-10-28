«القاهرة للدراسات السياسية»: رفع «الأدنى للأجور» أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته بختام المؤتمر الاقتصادي عدم تحمل المواطن أي أعباء جديدة، مع توفير مظلة حماية اجتماعية لمحدودي الدخل، مع صدور تعليمات فورية بإجراءات لحماية المواطن، ومنها تأجيل أي تحريك لسعر الكهرباء حتى نهاية يونيو 2023، وأن تكون هناك زيادة بالحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3000 جنيه مع علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه.

قرارات الحكومة

وأوضح «السيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» من تقديم الإعلاميتين سارة حازم ودينا عصمت والمذاع على فضائية «DMC»، أن قرارات الحكومة هدفها مساندة ومساعدة متوسطي ومحدودي الدخل بشكل كبير، وعدم تحميل المواطن أي أعباء اقتصادية، وامتصاص أي آثار لمرونة سعر الصرف، لافتا إلى أن الإجراءات تهدف أيضا للتعامل مع الجنيه المصري بسعره الحقيقي، وجذب الاستثمارات ودعم الصادرات المصرية للخارج.

سعر الجنيه الحقيقي

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن سعر الجنيه الحقيقي يأتي في إطار سياسة يتبعها البنك المركزي، وبناء عليها زاد الفائدة للتعامل بالجنية المصري إلى 2% لتحسين القوى الشرائية للجنيه المصري مقابل الدولار، لافتا إلى أن العالم يواجه مجموعة من الازمات منها أزمة روسيا وكورونا والمناخ بشكل عام وتأثيراتها على الحاصلات الزراعية على مستوى العالم أدى لحالة من التضخم الاقتصادي العالمي.

الدولار الأمريكي

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، أن الدولار الأمريكي شهد زيادة في أسعار الفائدة من 0.25% إلى 4% وهي زيادة كبيرة وغير مسبوقة، والدولة لديها القدرة على زيادة حجم الصادرات بالفعل.