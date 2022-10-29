«خطة النواب»: تعزيز الصناعة الوطنية يخفف الضغط على العملة الصعبة

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توطين الصناعة المحلية والاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المستوردة، سيخفف من الضغط على العملة الدولارية التي يتطلبها المصرف المصري بشكل كبير خلال الفترة الحالية.

الاعتماد على المنتجات المحلية

وأوضح «الفقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاعتماد على المنتجات المحلية بكل أنواعها ستحد من الضغط على العملة الصعبة التي يتطلبها المصرف المصري بشكل كبير خلال الفترة الحالية، خاصة مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أحدثت خللا كبيرا في خارطة الاقتصاد العالمي، وظهر ذلك في ارتفاع معدلات التضخم في أسواق دول العالم، وذلك بسبب اختناق سلاسل الإمدادات التجارية لدى الجانبين الروسي والأوكراني.

خطة استراتيجية شاملة لتوطين الصناعة المحلية

ودعا رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الجهات المعنية إلى وضع خطة استراتيجية شاملة، لتوطين الصناعة المحلية بكافة ربوع البلاد، وذلك بهدف زيادة القدرة الإنتاجية الوطنية، والقضاء على البطالة بخلق فرص عمل للشباب في المحافظات.