فخري الفقي: الإصلاح الاقتصادي بالنسبة لمصر نهج حياة.. حقق نتائج طيبة

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ الإصلاح الاقتصادي بالنسبة لمصر نهج حياة، وذلك منذ عام 2016، حيث حقق البرنامج نجاحا طيبا جدا على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي وإصلاح بعض التشوهات الهيكلية.

وأضاف الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد: «تمت إدارة أزمة كورونا واستمرّ الإصلاح في برنامج اقتصادي لمدة سنة وحقق نتائج طيبة بالنسبة لمؤشرات الاقتصاد الكلي، والبرنامج الآخر هو برنامج وطني يختص بالإصلاح الهيكلي دون تمويل من صندوق النقد الدولي».

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «منذ بداية العام حتى الشهر الماضي خرجت 20 مليار دولار من مصر وهي الأموال الساخنة، التي تعتبر في حالة ترقب للعودة مرة أخرى إذا ما استقرت الأمور في الأسواق الناشئة».

التعاون مع صندوق النقد الدولي يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه

وأشار الفقي إلى أن محدودية النقد الأجنبي أثرت كثيرا على دول عديدة ومن ضمنها مصر، لذلك يتم التفاوض مع صندوق النقد الدولي للتعاون معهفي برنامج آخر سيستمر لمدة 3 أو 4 سنوات حسب التوافق، لافتًا إلى أنّه في حالة موافقة النقد الدولي على التعاون مع مصر فإن الدعم يصل إلى مستحقيه.

وواصل قائلا: «في حالة وجود إهدارات يتم التعامل معها على غرار ما يحدث في منظومة الخبز والسلع التموينية، حيث جرى تنقية قواعد البيانات، كما أن هناك إضافات بسبب الزيادة السكانية الكبيرة».

طرح 23 شركة من خلال البورصة المصرية

وتطرق رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى برنامج الأطروحات، فقد صرح بأنها «قديمة، هناك 23 شركة ستُطرح من خلال البورصة المصرية، وكل ما تم طرحه شركتان، الشرقية للدخان وشركة استثمارات مالية، لكن كورونا عطّلت عمليات البيع بسبب فترة الإغلاق والمشكلات».

وأردف: «نتفق مع صندوق النقد الدولي على طرح 21 شركة، ويتم وضع برامج زمنية لبقية الشركات ومنها 3 بنوك، وذلك بنسب معينة، والمصريون مستعدون لشراء الشركات في البورصة».