ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة وسلاح ناري في دسوق بكفر الشيخ

تمكنت مباحث شرطة مركز دسوق التابعة لمديرية أمن محافظة كفر الشيخ، من ضبط شخصين من ذوي المعلومات الجنائية، مقيمان بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، أحدهما سبق اتهامه في قضية قتل، وبحوزتهما كمية تزن كيلو وربع من مخدر الهيروين، وكذلك 300 جرام من مخدر الحشيش، كما تم ضبط سلاح ناري بحوزتهما، وتم التحفظ على الشخصين والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة.

ملابسات الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، والتي تفيد برصد عناصر الشرطة السريين بمباحث مركز شرطة دسوق بقيام شخصين من ذوي المعلومات الجنائية بالترويج للمواد المخدرة بقرية شباس الملح التابعة لذات المركز السابق ذكره، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما مواد مخدرة لجوهر الحشيش والهيروين السابق ذكرهما.

ضبط المتهمين

وتمكنت مباحث مركز شرطة دسوق، من خلال التنسيق مع فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، من ضبط المتهمين وهما «أ. ر»، 33 عاما، سبق اتهامه في عدد 12 قضية، من بينها قضية سرقة ومخدرات، و«م .ن »، 31 عاما، سبق اتهامه في عدد 5 قضايا مخدرات وسرقة وسلاح.

وبتقنين الإجراءات القانونية عثر بحوزتهما على سلاح ناري «فرد خرطوش»، و5 طلقات تستخدم لذات السلاح، وكيلو وربع من مخدر الهيروين، و300 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي من حصيلة المبيعات، وعدد 2 هاتف محمول يستخدم للترويج للمواد المخدرة.

تم تحرير محضر بالواقعة والمضبوطات برقم 16744 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة دسوق، وجار العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.