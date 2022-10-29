«الاستشعار من بُعد» تنظم ورشة حول آليات مواجهة آثار التغيرات المناخية

نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، ورشة عمل بعنوان «رؤية مُستقبلية لمواجهة آثار وتداعيات التغيرات المُناخية بين التكيف والتخفيف»، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر.

مجابهة التغيرات المناخية

وفي كلمته، أكد محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة التعليم العالي، على الدور الفعال الذي تقوم به الهيئة من تقديم دراسات وأبحاث لمُجابهة التغيرات المُناخية.

وأشارت الدكتورة الهام محمود أستاذ البيئة وعلوم البحار بالهيئة، واستشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إلى أهمية عقد ورشة العمل التي تتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي «COP 27» في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وعرض الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة الأسبق، أهمية دور الاستشعار من البُعد في دراسة أسباب وآثار التغيرات المُناخية، ومن ثم مُجابهتها والتكيف معها.

وأكد الدكتور إسلام أبوالمجد نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أهمية التعليم بين علوم الفضاء وتطبيقات الاستشعار من البُعد في مختلف المجالات وخاصةً في مجال التغيرات المُناخية.

استراتيجيات التكيف المناخي

واستعرض الدكتور سمير طنطاوي الاستشاري البيئة والتغيرات المناخية ومدير برنامج الامم المتحده الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المُناخية ودور الدولة فى وضع استراتيجيات التكيف المُناخي.

الجدير بالذكر أن فعاليات اليوم الثاني لورشة العمل تتضمن محاضرات تطبيقية، وورش عمل تفاعلية عن تطبيق تكنولوجيا الاستشعار من البُعد في دراسة التغيرات المُناخية، وكذلك استخدام أحدث الأقمار الصناعية في تحليل جودة الهواء.