«التعليم العالي»: لا صحة لتعديل الخريطة الزمنية للدراسة والامتحانات في مواعيدها

قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2022-2023 والفصل الدراسي الأول كما هي دون تغيير ووفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن الدراسة منتظمة وتسير بصورة هادئة بمختلف الكليات، والمعاهد البحثية بجميع المحافظات.

الدراسة منتظمة بمختلف الكليات للعام الدراسي

وأضاف وزير التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي تشمل كافة مؤسسات التعليم الجامعي من جامعات ومعاهد، وأنه لاتوجد أي قرارات لتأجيل أو التعطيل أو ترحيل الامتحانات أو الدراسة وإنما هي في مواعيدها المحددة، وأن الأمور منتظمة وهادئة بمختلف المؤسسات مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

الجامعات الحكومية

وفي السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة انتظام العمل بمختلف الكليات اليوم السبت، في الأسبوع الخامس على التوالي منذ انطلاق الدراسة مطلع أكتوبر، وأنه لا توجد أي قرارات للتأجيل أو التعطيل للعام الجامعي، وأن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول «الميدتيرم»، في مواعيدها وفقا للجداول الزمنية التي وضعتها الكليات المختلفة.

وأوضح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، انتظام العمل بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري مع تشديد تطبيق إجراءات كورونا والاستعداد لانتخابات اتحادات الطلابية 2022-2023، المقرر تنفيذها وفقاً لقواعد و ضوابط لائحة الاتحادات الطلابية.