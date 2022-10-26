جون كيري: التغيرات المناخية ستزداد سوءا والحل الوحيد مواجهتها

قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، إن ما يحدث حول العالم يجعل هناك ضرورة للتكاتف، خاصة أن العلماء يقولون إن ما يحدث اليوم من حرائق وتغيرات مناخية يؤثر على نمط الحياة، وهذا سيزداد سوءًا، والحل الوحيد هو مواجهة أزمة المناخ والتطلع إلى الأمام.

جهود حكومية منتظرة في قمة المناخ بشرم الشيخ

وأضاف «كيري»، في تصريحات صحفية عبر غرفة نقاش افتراضية بمشاركة ممثل عن جريدة «الوطن» إلى جانب صحفيين من مختلف دول العالم للحديث عن مؤتمر المناخ cop 27، أن إفريقيا تنتج فقط 3% من انبعاثات الغاز المختلفة حول العالم، مشددا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم مضاعفة وخلق برامج طوارئ جديدة وسط التزام قوي بهذا الأمر.

وتابع: « نحن نريد تعزيز الجهود الحكومية على أرض الواقع لمواجهة التغيرات المناخية، وتحسين حياة الجميع وهذا ما سنعلنه في شرم الشيخ، لأنه لا يمكن تجنب الواقع العلمي من زيادة الانبعاثات ولكن يجب تخفضيها، لأن كل دول العالم لها حق في الهواء النظيف».

قمة المناخ المرتقبة في شرم الشيخ

وستنعقد قمة المناخ السابعة وعشرين في شبه جزيرة سيناء في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 نوفمبر حتى 18 من الشهر ذاته، وهي قمة سنوية تحضرها 197 دولة لمناقشة تغير المناخ وجهود الدولة لمواجهة هذه التغيرات، ودخلت اتفاقية مواجهة التغيرات المناخية في 21 مارس 1994، وتقدمت مصر العام الماضي بطلب استضافة هذا المؤتمر لتكون ثاني دولة عربية وإفريقية تحتضن الفاعلية الدولية بعد أن احتضنها المغرب مرتين سابقا.