ضبط 64 سيارة مخالفة لقانون البيئة في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على استمرار تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة، لتنفيذ برنامج فحص عادم المركبات، بالتعاون بين جهاز شؤون البيئة، والإدارة العامة للمرور، وشرطة البيئة والمسطحات.

حملة مرورية مفاجئة لفحص عوادم السيارات

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، شن الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية، 19 حملة مرورية مفاجئة لفحص عوادم السيارات بمركز الزقازيق، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات، تم خلالها فحص عادم عدد 775 سيارة تعمل بالبنزين والسولار، وتبين مخالفة 64 سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

حملات لمتابعة الالتزام بقانون البيئة

كما كد الدكتور مجدي الحصري، مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية، أنه تم المرور على 22 مسبكا، و66 فاخورة، كما تم المرور على عدد 375 مكمورة فحم نباتي، وعدد 36 مصنع طوب، وتبين توقف جميع الأنشطة عن العمل، بالإضافة للمرور على عدد 24 مصنع بمدينة العاشر من رمضان للتأكد من مطابقة تلك المصانع لمعايير واشتراطات قانون البيئة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية بحظر حرق المخلفات الزراعية نهائيا ومواجهة نوبات تلوث الهواء وحظر تشغيل مصانع الطوب المخالفة.