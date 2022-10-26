«بلاها مواصلات».. مبادرة شبابية للحفاظ على البيئة وممارسة الرياضة

دائمًا ما يؤكد الأطباء ضرورة ممارسة الرياضة، كونها تعطي الجسم نشاطًا وحيوية وتقوي الجهاز المناعي، ليفكر مجموعة من طلاب كليتي الطب والعلاج الطبيعي في وسيلة مبتكرة للتشجيع على استخدام الدراجات بدلا من المواصلات كنوع من الرياضة، ليكون الحل في مبادرة «بلاها مواصلات».

يروي محمد طارق، الطالب بالفرقة الثانية في كلية الطب البشري بجامعة شرم الشيخ، أن الدافع وراء فكرة مبادرة «بلاها مواصلات»، هو تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة من خلال استخدام الدراجات لقطع مسافات تصل إلى 40 كيلو يوميًا، مشيرًا إلى أنه استخدم الدراجة في قطع مسافة كبير من مركز بيلا بكفر الشيخ إلى المدينة نفسها، أي حوالي 75 كيلومتر ذهابًا وإيابًا.

فوائد ممارسة رياضة ركوب الدراجات

وأضاف «طارق» خلال حواره في برنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية «DMC» مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، أن الإقبال على مبادرة «بلاها مواصلات» كان قليلًا في البداية، ولكن بعد التقارير والتغطيات الإعلامية عنه، ذاع صيته في محافظة كفر الشيخ، لافتًا إلى أن ممارسة رياضة ركوب الدراجات لمدة نصف ساعة يوميًا، تحافظ على الجسم من العديد الأضرار كالسمنة، كما أنها تقوى المناعة وعضلات القلب.

وتابع طالب الطب: «فكرنا في الذهاب إلى شرم الشيخ بالدراجات تزامنًا مع مؤتمر قمة المناخ، ولكن نظرًا لطبيعة الدراسة بكليتي الطب والعلاج الطبيعي، وجدنا صعوبة في تنفيذ ذلك حاليًا».

وفي السياق نفسه، روى عبدالرحمن شعيشع، الطالب بالفرقة الثانية في كلية العلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ، إنه كان أول المواطنين الذين أقبلوا على مبادرة «بلاها مواصلات»، نظرًا لأنه يحب الرياضة ويلعب كرة قدم بأحدى فرق الدقهلية، مشيرًا إلى أن استخدام الدراجات بشكل يومي ليس هدفه الرياضة فقط بل أيضًا الحفاظ على البيئة من الانبعاثات الضارة الناتجة عن وسائل المواصلات.

إجراءات السلامة أثناء ركوب الدراجة

وأكد «شعيشع»، أهمية اتباع إجراءات السلامة في أثناء ركوب الدراجة خاصة على الطرق السريعة، تجنبًا للحوادث، متابعًا أنه من الضروري خفض سماعات الأذن في أثناء قيادة الدراجة للتمكن من سماع السيارات بجوار الشخص، فضلًا عن الالتزام بالحارة أقصى اليمين لأن أغلب المحافظات لا يوجد بها أماكن مخصصة للدراجات.