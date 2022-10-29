«صناعة النواب»: مبادرة «ابدأ» توفر استثمارات بـ200 مليار جنيه في 4 سنوات

أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعة المصرية خطوة داعمة لتوطين الصناعات والإنتاج المحلي، حيث تستهدف المبادرة تنفيذ مشروعات واستثمارات صناعية بقيمة 200 مليار جنيه، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع المقبلة.

تسهيلات وحوافز للمستثمرين

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة تفتح مجالات صناعية عديدة، منها صناعة منتجات يتم استيرادها من الخارج، لتُنتج محليا، وذلك بدعم من الرئيس السيسي، وتسهيلات وحوافز عديدة، ما يعد إضافة كبيرة لقطاع الصناعة بهدف زيادة المنتج المحلي وزيادة عوائد الصادرات.

وأضاف النائب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر داعم لتوطين الصناعة، ويوجه دائما بإعطاء مزايا وحوافز إضافية، وتذليل للعقبات، وهذا ما وضح خلال تصريحاته في افتتاح المبادرة اليوم، وهو أمر يساعد على جذب الاستثمارات، وتحفيز المستثمرين والقطاع الخاص لإقامة مشروعات لتوفير المنتج المحلي المصري.

قاطرة تنمية الاقتصاد المصري

وأكد «محمود»، أن الصناعة هي قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، وفي أي اقتصاد بالعالم لابد من زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج المحلي، لذا من الضروري دعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الدولية الراهنة وما نتج عنها من تضخم فى اقتصاديات الدول بشكل غير مسبوق.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» لدعم وتوطين الصناعة الوطنية، والاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، وزيادة حجم المشروعات خاصة السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وإنتاجها محليا .

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر بتقديم التسهيلات الحوافز للمشروعات الصناعية خلال المبادرة، من خلال توفير أراض صناعية بحق الانتفاع، وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، كما وجه بتقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفنى والإسراع في الانتهاء من دراسات الجدوى وتذليل كافة العقبات.