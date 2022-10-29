رئيس شركة «صحة» يكشف تفاصيل إنشاء أول مدينة للخامات الدوائية بأفريقيا والشرق الأوسط بالتعاون مع مبادرة «ابدأ»

شرح الدكتور محمد سليم، رئيس مركز إدارة شركة «صحة» الطبية، تفاصيل إنشاء مدينة الخامات الدوائية، قائلًا إنَّ هذا أول مشروع في الشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج الخامات الدوائية والمواد الفعالة.

إطلاق مجموعة شركات مصرية وبيوت خبرة أجنبية للخامات الدوائية

وأضاف «سليم»، خلال كلمته في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «عندما أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير وتوطين الصناعة المصرية (ابدأ) أطلقنا مجموعة من شركات مصرية، وبيوت خبرة أجنبية للخامات الدوائية، ومبادرة ابدأ سهلت لنا تطوير واستلام وترخيص الأرض من الجهات الحكومية».

تأسيس 3 شركات لصناعة الخامات الدوائية

وتابع رئيس مركز إدارة شركة صحة الطبية: «أسسنا 3 شركات لصناعة الخامات الدوائية من مصادر كيميائية مخلقة، وصناعة الخلاصات من النباتات الطبية ومن مصادر طبيعية، لصناعة المواد الكيماوية».