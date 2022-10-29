متحف كفر الشيخ ينظم دورة لتلاميذ المدارس عن التصوير المساحي ثلاثي الأبعاد

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن متحف كفر الشيخ قد أقام عددًا من الفعاليات لطلاب المدارس، وذلك من خلال عقد ورش عمل لهم داخل أروقة المتحف بالمحافظة عن التصوير المساحي ثلاثي الأبعاد، تحت إشراف الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ.

أساسيات التصوير المساحي

وتابع «جمال الدين»، في بيان اليوم، أن متحف آثار كفر الشيخ نظم دورة تدريبية بعنوان «أساسيات التصوير المساحي ثلاثي الأبعاد، الفوتوجرامتري»، وذلك بالتعاون مع وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار ممثل في المركز العلمي لتدريب وسط الدلتا وقطاع المتاحف.

استقبال التلاميذ داخل المتحف

وكان متحف آثار كفر الشيخ قد استقبل عددًا من تلاميذ مدرسة الزهراء الابتدائية، ومدرسة نصرة للتعليم الأساسي، ومدرسة المنتزه للتعليم الأساسي، ومدرسة الوحدة العربية، وعدد من طلاب الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف اصطحابهم بجولة إرشادية لمعرفة مقتنيات المتحف، وكذلك معرفة أهم المأكولات الشهيرة عند المصريين القدماء من خلال عرض لبعض القطع الأثرية.

كما جرى شرح أهم المقتنيات الأثرية لدى الملك رمسيس الثاني وتماثيله المعروضة بالمتحف من خلال سيناريو العرض، علاوة على عقد ورشة فنية للأطفال رسم وتلوين، وذلك في إطار المشاركة الفعالة للمتاحف لنشر الوعي الأثري والثقافي بين التلاميذ الحضور.