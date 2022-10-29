النائب ثروت سويلم: «الصحة» تخصص 1.4 مليار جنيه لتطوير 3 مستشفيات بالشرقية

كشف النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب، عن موافقة وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، على تخصيص مليار و400 مليون جنيه لإعادة إنشاء وتطوير مستشفيات مراكز أبو حماد وأبو كبير والحسينية، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به لتقديم خدمة طيبة جيدة للمواطنين.

وأكد سويلم، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن وزير الصحة وعد بأنه يجري الطرح والإسناد لتلك المستشفيات الثلاثة في بداية عام 2023، وذلك بتكلفة مليار وأربعمائة مليون جنيه، بخلاف الأجهزة والتجهيزات الطبية.

توفير حياة كريمة لكل المصريين

وتابع: «الوزير وعد بأن مدة الانتهاء من أعمال الإنشاءات لن تتعدى العام لتوافر الاعتماد المالي، وذلك حرصا على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لكل المصريين».

وأوضح أنه واجه وزير الصحة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، بعدد من المشكلات التي يعاني منها أهالي الشرقية؛ أبرزها مستشفى الأحرار الذي يخدم محافظات شرق الدلتا ويعاني المرضى فيه من سوء الخدمات، لافتا إلى أن الوزير وعد بزيارة المستشفى قريبا.