وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش القمة العربية في الجزائر

التقى وزير الخارجية سامح شكري مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على هامش المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ31 المنعقد بالجزائر.

وبحث شكري ونظيره العراقي سبل تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين، فضلا عن بحث مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة بين آلية التعاون الثلاثي التي تضم مصر والعراق والأردن.

شكري بحث مع نظيره العراقي سبل تعزيز التعاون

وقدم وزير الخارجية سامح شكري التهنئة لنظيره العراقي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، وتجديد الثقة له وزير للخارجية العراقية.

وأكد شكري رغبة مصر في تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والعراق وتوطيد التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.