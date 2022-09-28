بداية العد التنازلي.. 17 حاكما يتسلمون دعوة القمة العربية المقبلة بالجزائر

يبدأ العد التنازلي لمقاعد الدول العربية التي ستحضر القمة العربية المرتقبة في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل التي وصلت إلى 17 دولة حتى الآن من أصل21 مع استثناء الجمهورية السورية من الحساب بسبب تجميد مقعدها في الجامعة (تضم 22 دولة عربية) عقب الثورة السورية في 2011، وتأجلت القمة سنتين بسبب فيروس كورونا وتحرص الجزائر على خروجها في أبهى صورة وسط احتفالها بالذكرى الـ 60 لاستقلالها عن الاحتلال الفرنسي.

تسليم المغرب دعوتها

واستلمت اليوم المملكة المغربية الدعوة رقم 17 عن طريق وزير خارجيتها ناصر بوريطة الذي استقبل وزير العدل وحافظ الأختام الجزائرية، عبد الرشيد طبي ووجه دعوة إلى الملك المغربي محمد السادس لحضور القمة بعد دعوته من قبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، استقبل السيد ناصر بوريطة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مبعوثا من فخامة الرئيس الجزائري، السيد عبد المجيد تبون، إلى جلالة الملك، حفظه الله. pic.twitter.com/F4sIb9Iton — الدبلوماسية المغربية (@MarocDiplo_AR) September 27, 2022

فلسطين أول مستلم للدعوة

وحرصت الجزائر على أن تكون السلطة الفلسطينية أول المتلقين للدعوة على أرض مصر أثناء اجتماع موسع لوزراء الخارجية العرب في مقر جامعة الدول العربية في ميدان التحرير للتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية وأن الدولة الجزئراية ستظل داعما لفلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي، وسلم حينها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الدعوة أيضا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد له أن مصر حريصة على حضور القمة والعمل العربي المشترك.

قمة في ذكرى تاريخية للجزائر

لعبت الصدفة دورا كبيرا أن تكون القمة في الذكرى الستين لاستقلال الجزائر عن الاحتلال الفرنسي عقب تأجيل القمة العربية عامين متتالين بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وعدم التوافق العربي الكامل على إعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية في ظل تحفظ بعض الدول، وخرجت سوريا بعدها لتؤكد أن لن تعطل القمة العربية وحريصة على أن تتم حتى لو لم تحضر.

اللمسات الأخيرة للقمة

واستكمالا لإجراءات القمة سافر اليوم وفد من الجامعة العربية بقيادة الرجل الثاني في الجامعة العربية، السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، إلى الجزائر في زيارة تستغرق 3 أيام من أجل الإطلاع على آخر التجهيزات للقمة.