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بداية العد التنازلي.. 17 حاكما يتسلمون دعوة القمة العربية المقبلة بالجزائر

كتب:

عمرو حسني
07:46 ص | الأربعاء 28 سبتمبر 2022
قمة عربية مرتقبة في الجزائر

قمة عربية مرتقبة في الجزائر

يبدأ العد التنازلي لمقاعد الدول العربية التي ستحضر القمة العربية المرتقبة في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل التي وصلت إلى 17 دولة حتى الآن من أصل21 مع استثناء الجمهورية السورية من الحساب بسبب تجميد مقعدها في الجامعة (تضم 22 دولة عربية) عقب الثورة السورية في 2011، وتأجلت القمة سنتين بسبب فيروس كورونا وتحرص الجزائر على خروجها في أبهى صورة وسط احتفالها بالذكرى الـ 60 لاستقلالها عن الاحتلال الفرنسي.

تسليم المغرب دعوتها

واستلمت اليوم المملكة المغربية الدعوة رقم 17 عن طريق وزير خارجيتها ناصر بوريطة الذي استقبل وزير العدل وحافظ الأختام الجزائرية، عبد الرشيد طبي ووجه دعوة إلى الملك المغربي محمد السادس لحضور القمة بعد دعوته من قبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

فلسطين أول مستلم للدعوة

وحرصت الجزائر على أن تكون السلطة الفلسطينية أول المتلقين للدعوة على أرض مصر أثناء اجتماع موسع لوزراء الخارجية العرب في مقر جامعة الدول العربية في ميدان التحرير للتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية وأن الدولة الجزئراية ستظل داعما لفلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي، وسلم حينها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الدعوة أيضا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد له أن مصر حريصة على حضور القمة والعمل العربي المشترك.

قمة في ذكرى تاريخية للجزائر

لعبت الصدفة دورا كبيرا أن تكون القمة في الذكرى الستين لاستقلال الجزائر عن الاحتلال الفرنسي عقب تأجيل القمة العربية عامين متتالين بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وعدم التوافق العربي الكامل على إعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية في ظل تحفظ بعض الدول، وخرجت سوريا بعدها لتؤكد أن لن تعطل القمة العربية وحريصة على أن تتم حتى لو لم تحضر.

اللمسات الأخيرة للقمة

واستكمالا لإجراءات القمة سافر اليوم وفد من الجامعة العربية بقيادة الرجل الثاني في الجامعة العربية، السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، إلى الجزائر في زيارة تستغرق 3 أيام من أجل الإطلاع على آخر التجهيزات للقمة.

 

 

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