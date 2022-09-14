السيسي: القمة العربية المقبلة بالجزائر تنعقد في وقت حساس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القمة العربية المقبلة بالجزائر، تنعقد في وقت حساس تمر به الأمة العربية، التي تشهد العديد من الأزمات والتوترات، مشددا على حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في منطقتنا العربية، في مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول.

وشدد في تصريحات لوسائل إعلام قطرية، على عدم التعامل تحت أي شكل من الأشكال مع التنظيمات الإرهابية والميلشيات المسلحة، وفي المقابل دعم الجيوش الوطنية والمؤسسات العسكرية، وكذلك تعزيز سلطة المؤسسات المركزية، لعدم ترك أية مساحة أو فراغ لأي قوى خارج هذا الإطار، للعبث بمقدرات الدول العربية وشعوبها، وغلق الباب أمام أي تدخلال الخارجية، إلى جانب التمسك بمبدأ المواطنة كعنصر أساسي للحفاظ على السلام المجتمعي.

وأوضح الرئيس، أن تلك هي مبادئ عامة، تتمحور حولها كل مشكلات المنطقة العربية، وهذا هو الإطار الذي نتطلع للتعاون من خلاله مع الأخوة والأشقاء العرب خلال القمة المقبلة.