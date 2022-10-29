مهرجان الحرية المسرحي بالإسكندرية يعلن أسماء الفائزين بجوائز دورته الثامنة

اختتم مهرجان الحرية المسرحي في دورته الثامنة دورة الموسيقار الراحل أحمد الحجار اليوم، آخر حفلاته في مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة بعد إطلاقه عددا من الحفلات والعروض لمدة 9 أيام متتالية.

شهادات تميز لعدد من للمشتركين بمهرجان الحرية المسرحي

وجرى توزيع عدد من شهادات التميز والجوائز لعدد من المشتركين بمهرجان الحرية المسرحي عن جداراتهم في عدد من المجالات إذ منحت لجنة التحكيم التي تكونت من الدكتور محمود زكي، والدكتور شادي محمود، والدكتور أحمد يونس والدكتور أحمد بركات، والدكتور إسلام إمام 7 شهادات تميز في العناصر المختلفة وهي:

1- التميز في المكياج «محمد شاكر» عن عرض الهدية.

2- التميز في التأليف الموسيقى لـ«أسامة حماد» عن عرض جبل الموت.

3- التميز في تصميم الدراما الحركية لـ«محمد علاء» عن عرض أكليل الغار.

4- التميز في الإخراج لـ«محمد بهجت»عن عرض جبل الموت.

5- التميز في التمثيل لـ«أريج الخطيب» عن عرض جبل الموت.

6- التميز في التمثيل لـ«اية علاء» عن عرض جبل الموت.

7- التميز في التمثيل لـ«عبد الوهاب عثمان» عن عرض لوبي

كما منحت لجنة التحكيم عدد 12 جائزة بمبالغ مالية وصلت إلى 5000 جنيه لعدد من العناصر المشاركة في عروض مهرجان الحرية المسرحي وهم:

1- جائزة أفضل أزياء وقدرها 2000 جنيه رشح لها: محمد شاكر عن عرض إكليل الغار وأمل حسام عن عرض الهدية وفاز بها «أمل حسام عن عرض الهدية».

2- جائزة أفضل إضاءة وقدرها 2000 جنيه ورشح لها: أحمد طارق عن عرض ماراساد وأحمد علي عن عرض إكليل الغار وفاز بها «أحمد علي عن عرض إكليل الغار».

3- جائزة أفضل ديكور وقدرها 2000 جنيه ورشح لها: ندى عبد العظيم عن عرض إكليل الغار وأمل حسام عن عرض الهدية، ودنيا عزيز عن عرض ماراساد، وفاز بها منصفة بين «دنيا عزيز عن عرض ماراساد وندى عبد العظيم عن عرض إكليل الغار».

4- جائزة أفضل موسيقى وألحان وقدرها 2000 جنيه فاز بها «محمد تامر وحمدي سامح عن عرض الهدية».

5- جائزة أفضل تصميم حركي وقدرها 2000 جنيه ورشح لها: محمد صلاح عن جبل الموت ونادين خالد عن طرطوف وأشرف علي عن ماراساد، «وفاز بها أشرف علي عن ماراساد».

6- رأت لجنة التحكيم إعطاء جائزة لثاني أفضل ممثلة وقدرها 2000 جنيه على أن تكون جائزة أفضل ممثلة هي جائزة الفنانة سميرة عبد العزيز، وقد رشح لجوائز التمثيل نساء كل من «رحاب حسن عن عرض الهدية ومشيئة رياض عن عرض إكليل الغار وأمنية باهي عن عرض الأفاعي» وفاز بجائزة ثاني أفضل ممثلة وقدرها 2000 جنيه «أمنية باهي عن عرض الأفاعي».

7- جائزة سميرة عبد العزيز لأفضل ممثلة وقدرها 5000 جنيه فازت بها «رحاب حسن عن عرض الهدية».

8- جائزة افضل ممثل رشح لها «أحمد عماد عن عرض ماراساد ومحمد تامر عن عرض الهدية وعمر الشرنوبي عن عرض «إكليل الغار» وفاز بها مناصفة بين أحمد عماد عن عرض ماراساد ومحمد تامر عن عرض الهدية.

9- جائزة لجنة التحكيم الخاصة وقدرها 2000 جنيه وفاز بها العرض المسرحي «ماراساد».

10- جائزة ثاني أفضل عرض وقدرها 3000 جنيه وفاز بها العرض المسرحي «إكليل الغار».

11- جائزة أفضل مخرج وقدرها 2000 جنيه ورشح لها أشرف علي عن عرض ماراساد وإبراهيم أحمد عن عرض اكليل الغار وعلاء الوكيل عن عرض الهدية وفاز بها «علاء الوكيل».

12- جائزة أفضل عرض وقدرها 5000 جنيه فاز بها «عرض الهدية» لمنتخب أكاديمية الفنون.