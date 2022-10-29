«التنسيقية» تطلق أولى جلسات الحوار الوطني بالمنوفية وسط حضور جماهيري مكثف

انطلقت اليوم أولى جلسات الحوار الوطني، التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في محافظة المنوفية، بحضور عدد من أعضاء التنسيقية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، فضلًا عن مشاركة المئات من أهالي مركز قويسنا في جلسات الحوار الوطني، إذ نظم المؤتمر الجماهيري للحوار الوطني النائب محمود ترك عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

«ترك»: الحوار الوطني يهدف لسماع شكاوى المواطنين

وأكد «ترك» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية فتحت الباب أمام جميع أطياف الشعب للتحاور معهم، من خلال اللقاء بالمواطنين والسماع إلى مشاكلهم وآرائهم في كافة المجالات، بالإضافة إلى العمل على توعية المواطنين بمعنى الحوار الوطني وكيفية التحاور بين الأطراف المختلفة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن نواب التنسيقية هم حلقة الوصل بين الشعب والقيادة السياسية لتوصيل آرائهم ومشاكلهم إلى الدولة، مؤكدا أن هناك لقاءات مع المواطنين على مدار الأسبوع في أماكن مختلفة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك فاعليات أخرى في الأيام المقبلة لترسيخ مفهوم الحوار الوطني الشامل.

مناقشات الحوار الوطني الأول للتنسيقية في المنوفية

وشهد الحوار الوطني الأول في محافظة المنوفية، نقاشا حول عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام، وتم الاستماع إلى آراء المواطنين الذين حضروا جلسات الحوار، وشارك في المناقشات والرد على المواطنين، أكمل نجاتي والنائب عمرو درويش وآخرين من نواب أعضاء مجلس النواب.