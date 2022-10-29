ممثل «التنسيقية» عن جلسة الحوار الوطني بالإسماعيلية: فرصة لحل مشكلات المحافظة

ناقش ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، محاور مختلفة خلال أولى جلسات الحوار الوطني التي تقام في محافظة الإسماعيلية، ضمن جولات ممثلي «التنسيقية» في محافظات مصر المختلفة لمناقشة أهم المشكلات ومحاولة الوصول إلى حلول لها.

وشملت جلسة الحوار الوطني الحديث حول قانون المحليات وأهمية وجودها في الفترة الحالية بإضافة إلى عدة محاور أخرى كالتعليم والصحة ودور المجتمع المدني والقطاعات الحكومية في مراقبة الأسواق وقانون الإيجار القديم.

نجاتي: الحوار الوطني فرصة حقيقة للعثور علي المشاكل وحلها

قال أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الحوار الوطني بمثابة فرصة حقيقية للبحث عن المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الشعب المصري وإيجاد حلول عاجلة لها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جلسة اليوم شهدت نقاشا مع مختلف المواطنين في الإسماعيلية من باحثين في جامعة قناة السويس وكوادر سياسية فاعلة في الأحزاب وممثلين للمجتمع المدني وشباب من المتطوعين في المبادرات المختلفة.

وتابع، أن جلسة الحوار الوطني تطرقت إلى مشاكل تخص أهالي الإسماعيلية في الاستثمار والصحة والتعليم ومشاكل عامة كفرص العمل والتصنيع ومعوقات التصدير للمنتجات الزراعية، مشيرا إلى أنه تم تلخيص عدة حلول لبعض المشاكل بزيادة الوعي لدى الشباب وزيادة المشاركة السياسية إضافة إلى مناقشة أهمية قانون المحليات وإمكانية تنفيذه في الفترة الحالية.