«التنسيقية» تلتقي بطلاب جامعة الأقصر.. وتعدهم برفع مقترحاتهم لإدارة الحوار الوطني

عقدت جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، اليوم السبت، بمكتبة مصر العامة، بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة تثقيفية حول التغيرات المناخية تحت عنوان «مسيرة العمل المناخي من ستوكهولم إلى شرم الشيخ».

بدأت الندوة بأداء السلام الجمهوري، ثم تلاوة القرآن الكريم، تلاه عرض فيديو عن إنجازات جامعة الأقصر في مجال التغيرات المناخية، وقام كل من محمد حساني، مدير عام مكتبة مصر العامة، والدكتورة شيماء عبد الستار، مستشار رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة، والنائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، بإلقاء كلمات ترحيبية.

جلسة نقاشية

ثم عقدت جلسة نقاشية بعنوان «الحوار الوطني ـ الطريق نحو الجمهورية الجديدة»، بمشاركة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر والنائبة رشا كليب، والنائبة نشوى الشريف، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونيرمين مصطفى عضو تننسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة المناخ، وعمرو السلايمي، وأحمد جبر، ومحمد عبدالمنعم، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتفاعل معها طلاب الجامعة بطرح الآراء والأفكار والمقترحات، فيما وعد أعضاء التنسيقية برفع كل تلك المقترحات لإدارة الحوار الوطني وللرئيس شخصيا.

وأخيرًا انتهت الندوة بتسليم درع الجامعة لأعضاء التنسيقية والتقاط الصور التذكارية.