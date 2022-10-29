عزاء الأديب بهاء طاهر بمسجد عمر مكرم الاثنين

أعلنت أسرة الأديب الراحل بهاء طاهر، الذي رحل الخميس الماضي عن عمر ناهز 87 عاما، استقبال المعزين في الفقيد الكبير، بعد غد الاثنين.

عزاء بهاء طاهر

وقال الناقد شعبان يوسف في تصريحات لـ«الوطن»، بدوره، إذ عزاء الكاتب الكبير بهاء طاهر، سيقام يوم الاثنين الموافق 31 أكتوبر 2022، بجامع عمر مكرم عقب صلاة المغرب.

وشيع العشرات جثمان الراحل بهاء طاهر، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الجمعة، وشاركت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في مراسم الجنازة، كما شارك عدد من الشخصيات العامة من محبي الكاتب الراحل من بينهم الكاتب الصحفي عبدالله السناوي والنجم خالد النبوي.

وقالت وزيرة الثقافة، إن مصر فقدت كاتباً عظيماً من رعيل الكتاب الكبار، جادت به أرض مصر، ليثرى الإبداع والمكتبة العربية بعشرات من الروايات والدراسات، مضيفة أنه كان يمتلك قلماً يفيض عذوبة وإنسانية.

أبرز إصدارات بهاء طاهر

وبهاء طاهر مؤلف روائي وقاص ومترجم، كما عمل مخرجا ومذيعا بالإذاعة في البرنامج الثاني، وأصدر عدد من الروايات والمجموعات القصصية ومن بينها «خالتي صفية والدير، واحة الغروب، وقالت ضحى، وبالأمس حلمت بك».

وحل على العديد من الجوائز داخل وخارج مصر من بينها جائزة الدولة التقديرية في 1998، الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2008 عن روايته واحة الغروب.