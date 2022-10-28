تشييع جثمان الروائي بهاء طاهر من مسجد الشرطة.. وخالد النبوي أبرز المشاركين

شيع العشرات جثمان الكاتب الراحل بهاء طاهر، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك عقب صلاة ظهر الجمعة، إثر وفاته مساء أمس، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 87 عامًا.

عبدالله السناوي: كنا نلتقي باستمرار

وحضر تشييع الجنازة عدد من محبي وأصدقاء وتلاميذ بهاء طاهر ومن بينهم الفنان خالد النبوي، والكاتب الكبير عبدالله السناوي، الذي قال في تصرح لـ «الوطن»: «بهاء طاهر صوته منهكا في الفترة الأخيرة وهو صديقي منذ سنوات طويلة وكنا نلتقي باستمرار في مقهى الزمالك وكان هو رائد هذه اللقاءات، التي يحضرها كثير من المثقفين ورؤساء تحرير الصحف».

أهم أديب عربي بعد نجيب محفوظ

وتابع: «الخسارة فادحة برحيل بهاء طاهر إنسانيا فهو قيمة ثقافية رفيعة وقيمة إنسانية لا تعوض وهو أهم أديب عربي بعد نجيب محفوظ مباشرة في فن القصة والرواية».

ونعى الفنان خالد النبوي، الروائي الراحل بكلمات مؤثرة بمقطع من رواية «واحة الغروب»، التي تحولت إلى مسلسل تليفزيوني في 2017، وغرد «النبوي» على «تويتر»: «هتوحشني قوي يا أستاذ بهاء طاهر، أين هي براءة العمر الأول، عندما كانت الأشياء سهلة وبسيطة، وطمأنينة النفس تأتي دون تعب ولا تعقيد؟ الله يرحمك.. محمود عبدالظاهر.. واحة الغروب».