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بنك QNB يدبر تسهيلا ائتمانيا لشراء الطاقة الشمسية

كتب:

الوطن
10:22 م | السبت 29 أكتوبر 2022
بنك QNB

بنك QNB

حصلت شركة «كرم سولار»، فى مجال الطاقة الشمسية فى مصر، على قرض بقيمة 47 مليون جنيه مصرى من بنك قطر الأهلى الوطنى QNB، وباستشارات من شركة ازدهار للاستشارات المالية، لأول نظام ممول لشراء الطاقة الشمسية فى مصر (PPA). يأتى ذلك كجزء من المرحلة الثانية لتوسيع الشبكة الكهروضوئية لـ«كرم سولار» فى مزرعة مجموعة «كايرو ثرى إيه» للدواجن فى الواحات البحرية بالجيزة.

وسيساعد هذا التوسع بشكل كبير على زيادة نسبة استهلاك الطاقة المولدة من خلال الطاقة الشمسية، وبالتالى زيادة حصة الطاقة الكهروضوئية فى المشروع إلى 50%. والجدير بالذكر أن متوسط الاستهلاك للطاقة المولدة من خلال الطاقة الشمسية فى هذا المجال يصل إلى 30%، ما يجعل هذا المشروع الأحدث من حيث الابتكار فى مشاريع الطاقة المتجددة.

وقال أحمد زهران، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة «كرم سولار»: «إن مشروع اتفاقية شراء الطاقة الأولى الممول من مصر للبطاريات الشمسية يُعد خطوة هائلة لقطاع الطاقة المتجددة فى المنطقة، ويسعدنا أن نتشارك مع QNB فى هذا المشروع».

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بقلم الوطن