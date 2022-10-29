«القناة لتوزيع الكهرباء»: فنادق شرم الشيخ تتسابق لتشغيل محطات الطاقة الشمسية

قال المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ سيكون سببًا كبيرًا في جعل مصر رائدة في التقليل من عملية الانبعاث الحراري، موضحًا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمثلة في الدكتور محمد شاكر، وقيادات الشركة القابضة، وجهوا ضرورة الزيادة من قيمة الطاقة الخضراء، حيث جرت إضافة ما يقرب من 40 ميجا إلى شبكة شرم الشيخ، والعديد من محطات الطاقة الشمسية.

دعم فني لإدخال الطاقة الخضراء بالمؤسسات

وأضاف «أبو وردة»، في حوار له ببرنامج «8 الصبح»، على قناة «DMC»، مع المراسل محمد سعد، أن معظم فنادق شرم الشيخ تتسابق لتشغيل محطات الطاقة الشمسية، موضحا أن الوزارة تدعم بشكل كبير كافة المؤسسات التي تحاول إدخال الطاقة الخضراء والنظيفة في مبانيها.

مراكز للشحن الكهربي وسيارات صديقة للبيئة

وذكر رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن وزارة الكهرباء تسعى إلى الإعلاء من قيمة الطاقة الخضراء، وأن وزارة الكهرباء توفر مراكز شحن كهرباء خلال الفترات المقبلة، وسيارات صديقة للبيئة وقدرة المراكز على شحن 4 سيارات في وقت واحد، إذ أن شحن السيارة يستغرق نحو ساعتين، وبالتالي فهو متوافر في كل مراكز العملاء بشكل مجاني لإعلاء قيمة العمل بالطاقة الخضراء.

أوضح «أبو وردة»، أن الوزارة وفرت شبكة موازية لتأمين كل أرجاء مؤتمر المناخ خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق الكامل بين كافة وزارات الدولة، موجها الشكر إلى كافة الجهات المعنية بهذا الإطار.