رئيس أكاديمية البحث العلمي: مصر لديها أكبر بنية تحتية في أبحاث الطاقة الشمسية

أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن خطة وزارة التعليم العالي لمواجهة التغيرات المناخية موضوعة منذ 2017، موضحا أن مصر من أوائل الدول في أفريقيا والشرق الأوسط التي تمتلك أكبر بنية تحتية في البحوث والابتكار بالطاقة الشمسية.

جاء ذلك خلال ندوة «الابتكار من أجل المناخ» بالمركز القومي للبحوث، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور أشرف شعلان، مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتغيرات المناخية.

المشروعات الخضراء

وأضاف أن مصر تعمل على العديد من المشروعات الخضراء في مختلف القطاعات؛ منها مشروع المونوريل بقطاع النقل.

وأشار إلى أن مصر لديها مشروعات كبرى في مجال تحلية المياه ومشروعات لدعم زيادة إنتاجية الغذاء، وأخرى يقودها المركز القومي للبحوث في البلاستيك الحيوي وتحلية المياه والزراعة الذكية.

التوعية بقضية التغيرات المناخية

وأكد صقر، أن الأبحاث الدولية المنشورة توضح أن مصر والسعودية يتبادلان المركز الأول والثاني في الأبحاث المنشورة المتعلقة بالمناخ دوليا، لافتا إلى حرص وزارة التعليم العالي والأكاديمية على التنسيق الكامل مع الجامعات المصرية للتوعية بقضية التغيرات المناخية.