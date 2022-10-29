استثمارات بملايين الدولارات.. «إن درايف» تحتفل بمرور عامين على نجاحاتها في مصر

أعلنت شركة «إن درايف» عن تغيير علامتها التجارية، مع احتفاظ الشركة بنفس القيم والمهام الأساسية، لتتحول شركة النقل الذكى لمجموعة من الشركات وبرامج التطوير غير هادفة للربح، لتوفير الراحة فى كل المجالات مثل رحلات نقل الركاب وغيرها، حيث يمكن تحقيق المعاملات المالية المباشرة بالأسعار العادلة.

واقتبست الشركة اسمها السابق inDriver من مصطلح Independent Drivers، الذى يعنى السائقين المستقلين، أما فيما يتعلق بكلمة inDrive فهى اختصار لـInner Drive، وترمز إلى القوة الداخلية والقيادة، وتعبر عن هدف الشركة المتمثل فى تحدى الظلم.

وبعد مرور 24 شهرا على التوسع فى مصر، تحتفل الشركة بوجودها فى مصر، محققة العديد من الإنجازات والنتائج. وصرحت نهى عمار، مدير التسويق لشركة «إن درايف» فى الشرق الأوسط وأفريقيا، بأن مصر تمثل نسبة كبيرة من شبكة «إن درايف» العالمية، وأن الـ5 مدن المصرية الأعلى استخداماً ووجوداً لـinDrive هى: القاهرة، الإسكندرية، دمياط، الإسماعيلية والغردقة، كما نخطط لتغطية خدماتنا لجميع أنحاء الجمهورية، وكانت مدينة السويس هى أول انطلاقة لـinDrive بمصر فى سبتمبر 2020.