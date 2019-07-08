شركات النقل الذكى: تعريفة جديدة لنقل الأفراد

حركت شركات النقل الذكى تعريفة نقل الأفراد، فى ضوء تحريك أسعار الوقود، الجمعة الماضى، وأعلنت شركة «كريم» للنقل الذكى، تعريفتها الجديدة، اليوم، وقالت «الشركة» إن «فتحة العداد 4.50 جنيه فى التسعيرة الجديدة، مقابل 3.82 جنيه فى التسعيرة القديمة، وإن سعر الكيلومتر 4.21 جنيه فى التسعيرة الجديدة، مقابل 3.55 فى التسعيرة القديمة، علاوة على أن دقيقة الانتظار 0.67 قرش فى التسعيرة الجديدة، مقابل 0.64 فى التسعيرة القديمة».

"كريم": 4.50 جنيه فتحة العداد.. و"مواصلات مصر": جنيهان زيادة فى "الباص".. و"أوبر" تعلن خلال ساعات

وقال وائل أبوالعلا، العضو المنتدب لشركة «كريم» مصر «إن أهم ما يميز «كريم» أنها شركة قريبة من عملائها، ونعلم الاحتياجات والمشاكل التى تواجههم، ونخطط لتوفير أفضل سبل لحل هذه المشاكل بطرح خدمات مناسبة تسهل عليهم انتقالاتهم اليومية، ولعلمنا بتأثير أسعار الوقود المباشر على تكلفة الانتقال، خططنا وطرحنا خدماتنا الجديدة لتكون بديلاً مناسباً لعملائنا لتجنب الزيادة».

وأضاف «أبوالعلا»، فى بيان، أنه بعد نجاحها فى محافظة الإسكندرية، قررت «كريم» التوسع فى خدمة «سوا» Sawa لتشمل محافظة القاهرة، بسعر ثابت وتخفيض يصل إلى 40% خلال المرحلة الأولى لتشغيل الخدمة.

وقالت هدير شلبى، مدير قطاع النقل الجماعى فى «كريم»: «تواصل كريم باص تقديم خدماتها للعملاء، ونسعى لتوفير خدمات النقل الجماعى المريحة لتسهيل حركة التنقل للمواطنين، خاصة فى ظل الطلب المتزايد على المواصلات العامة فى دولة بحجم مصر، تأكيداً على دور كريم باص فى دعم قطاع النقل العام وخدمة شريحة كبيرة من المجتمع لتخفيف الضغط على وسائل المواصلات الجماعية والعامة، وإيجاد حلول لمشكلات هذا القطاع بشكل عام كالازدحام وغلاء أسعار الوقود بشكل متزايد».

وأشارت مدير قطاع النقل الجماعى فى «كريم»، إلى أن الخدمة تأتى بأسعار فى متناول الشرائح المختلفة بالمجتمع المصرى، لتتيح للركاب الاستفادة من وسيلة نقل جماعى وتشاركى مريحة وآمنة ومضمونة لملايين المواطنين فى محافظات مصر المختلفة. فيما أعلنت شركة مواصلات مصر عن تعريفتها الجديدة لشبكة مواصلاتها وهى كالتالى: «داخل كارت مواصلاتى المينى باص 10 جنيهات بزيادة 2 جنيه، الأوتوبيس الكبير 1 جنيه زيادة فى التذاكر ذات الـ10 جنيهات لتصل إلى 11 جنيهاً، أما التذكرة بقيمة 12 جنيهاً فبعد الزيادة تصل إلى 13 جنيهاً، بينما يبلغ سعر التذكرة خارج الكارت 15 جنيهاً».

من جانبها، كشفت مصادر بشركة «أوبر» عن اعتزامها الإعلان عن تسعيرة الركوب الجديدة خلال ساعات، وأوضحت لـ«الوطن»، أن «الكباتن ما زالوا يعملون بالتسعيرة القديمة، وخلال الساعات المقبلة سيجرى طرح التسعيرة الجديدة».

وقالت مصادر مطلعة فى شركة «سويفل» للنقل التشاركى، إنها ما زالت تدرس التعريفة الجديدة، وأنها لم تحدد تلك الأسعار بعد. من جهتها، أعلنت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بدء إجراء دراسة لاقتصاديات وتكاليف التشغيل السوقية الحالية لكل خط من خطوط شركات نقل الركاب الثلاث التابعة لها فى ظل ارتفاع أسعار الوقود الأخيرة.