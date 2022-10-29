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مصرع 146 شخصا وإصابة 150 آخرين في حادث تدافع بكوريا الجنوبية

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سحر المكاوى
10:37 م | السبت 29 أكتوبر 2022
ضحايا حادث كوريا الجنوبية

ضحايا حادث كوريا الجنوبية

لقي 146 شخصا مصرعهم وأصيب 150 آخرون في حادث تدافع وقع في كوريا الجنوبية، وتحديدا خلال تدفق حشد ضخم على منطقة بوسط العاصمة سول مساء اليوم السبت؛ للاحتفال بالهالووين.

وأعلن الدفاع المدني في كوريا الجنوبية، تعرض عشرات الأشخاص لسكتة قلبية، وحاولت فرق الإطفاء إنعاش القلب والرئتين لما لا يقل عن 50 شخصا في منطقة إيتايون في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف بالتوقيت المحلي، وفقا لما ذكرت قناة العربية نقلا عن وكالة يونهاب للأنباء.

140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا

وأوضح متحدث بِاسم إدارة الإطفاء، أنه جرى إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا، وأمر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك، بإرسال فريق طبي للطوارئ إلى المنطقة، ووجّه بتجهيز أسرة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا.

 

 

 

 

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بقلم سحر المكاوى