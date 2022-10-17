كوريا الجنوبية تسجل 11 ألف و40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 11040 إصابة بفيروس «كورونا»، بينها 81 حالة وافدة من الخارج، و11 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 25131505 إصابة

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن إجمالي الإصابات في البلاد، ارتفع إلى 25131505 إصابة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الإصابة بـ«كورونا» إلى 28851 حالة وفاة.

وفي ألمانيا، قالت وزارة الصحة، إن الحكومة ستوقف تقديم فحوص فيروس «كورونا» المجانية رغم ارتفاع الإصابات، وأوضح وزير الصحة، كارل لاوترباخ، في تصريحات للقناة الأولى الألمانية، أنه يجب الإبقاء على دفع مساهمة بـ 3 يورو في تكلفة الاختبار الواحد، الذي تم تطبيقه في الصيف الماضي.

الصحة الألمانية: اختبارات فيروس «كورونا» المجانية كلفت البلاد مليار يورو في الشهر

وأشار لاوترباخ، إلى أن اختبارات فيروس «كورونا» المجانية كلفت ألمانيا مليار يورو في الشهر، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

من جانبها، ذكرت إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله»، أن الاختبارات المجانية لفيروس «كورونا» لم تعد مجانية لكل الألمان منذ أواخر يونيو الماضي، موضحة ان الاختبارات اقتصرت فقط على مجموعات معينة معرضة للخطر

لاوترباخ: التدابير لا تحمي من وقوع إصابات جديدة بـ«كورونا»

وأوضح الوزير الألماني، أن التدابير الحكومية ليس لها معنى في ظل وصول نسبة من لديهم أجسام مضادة إلى 95% في الوقت الحالي، مضيفا أن التدابير لا تحمي من وقوع إصابات جديدة بفيروس «كورونا» ولا من حدوث مسارات خطيرة للفيروس، ولا سيما لدى كبار السن.