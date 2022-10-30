علي جمعة عن أهمية الوضوء: «مواليد 2005 ميعرفهاش بسبب ضجيج السوشيال»

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الاهتمام بالوضوء فكري، قبل أن يكون فقهيا، وفيه تصحيح للبدايات فيصح بها النهايات، وهذا هو المقصود، وأن يكون طريقنا في النهاية له نتيجة.

«جيل z» ميعرفش الوضوء

وأضاف علي جمعة، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل: «ضجيج السوشيال ميديا جعل كثير من الأولاد الذين يطلق عليهم جيل Z، وهم الذين ولدوا في عام 2005 ويبلغون من العمر الآن ما بين 15 لـ 17 عاما، لا يعرفون الوضوء».

وواصل: «عندما نسأل أحدهم لماذا لا تتعلم من والدك الوضوء فيرد مش مركز، ووالده غير متفرغ لذلك.. عاوزين نعلم جيل Z الوضوء لأنه إذا تعلم الوضوء سيتعلم الكثير من الأشياء من مقتضيات الحياة ونظافة الحس والمعنى والرمز».

الوضوء يصحح النهايات وأسلوب الحياة

من ناحية أخرى، قال «جمعة» إن الإمام الشافعي مجتهد من النوع الثقيل، وكان متمكنا من اللغة العربية تمكنا غريبا عجيبا، ووالدته أرسلته إلى مكة وإلى «هذيل»، وهي قمة في اللغة العربية، وعاش في البادية يتعلم اللسان، وأصبح الأصمعي، وهو واحدا من كبار اللغويين في الأرض، صحح أشعار الهذليين على الشافعي، متابعا «الشافعي حاجة كبيرة أوي.. ومدفون في مصر في منطقة الإمام الشافعي».

وأوضح أن الإمام الشافعي مدرك للغة العربية إدراكا عميقا، «مهواش سهل»، كما أنه أصّل علما بحاله وهو أصول الفقه وأسس الفهم، وكان يُحسن الوضوء بشهادة السيدة نفيسة، فإذا أحسن البدايات أحسن النهايات وتمت له.

وتابع: «عندما نتحدث في الوضوء ونصححه، المقصود من ذلك هو تصحيح للنهايات وأسلوب الحياة، ولا نقف عند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فقط، ولكن الله جعل هذا علامات بدأ، فنرغب بأن نبدأ بشكل صحيح».