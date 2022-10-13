خالد الجندي عن الوفاء: كلما قابلت الدكتور علي جمعة أقبّل يده بكل فخر

تحدث الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن التربية والتواضع لأهل العلم والمشايخ، قائلا إنه لم يقبل يد أحد بعد والده ووالدته إلا أيادي المشايخ، متابعا: «أي شيخ كنت أقابله لازم أوطي وأبوس إيده، لما بقابل الدكتور العلامة علي جمعة لازم أوطي على إيده أبوسها بكل فخر، هكذا رُبينا».

التواضع لأهل العلم لا يعرفه إلا أهل الفضل

وأضاف خالد الجندي خلال لقاء ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة «dmc»، أن التواضع لأهل العلم ومعرفة مكانتهم، لا يعرفه إلا أهل الفضل، متابعا: «الله يرحمه الشيخ سيد طنطاوي كنت بوطي أشيل النعل اللي لابسه، لو قابلت عالم مثل الشيخ حسن مشد أو عطية صقر أو الشعراوي أو الغزالي ببقى عاوز أشيل نعله».

واستشهد الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهر الشريف، بوفاء سيدنا إبراهيم في قول الله تعالى: «وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى»، إضافة لوفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأتي من خارج المدينة المنورة في سفر أول معلم من معالم المدينة يظهر هو جبل أحد كان يحرك الناقة التي يركبها حتى ينظر للجبل ويقول هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، وهذا دليل على الوفاء.

وفاء الرسول لزوجته وأهله

وأشار «عبدالمعز»، خلال لقاء بنفس البرنامج، إلى وفاء الرسول لزوجته السيدة خديجة، قائلا: «الرسول كان يقول اللهم هالة، هالة هي أخت السيدة خديجة، لأن الأحبال الصوتية تشبهها، فيحن لصوت زوجته دليل على الوفاء».

وأوضح الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد في جامعة الأزهر، أن الإمام أحمد بن حنبل يقول ما صليت صلاة إلا ودعوت فيها للشافعي، فسألته ابنته عن الشافعي، قال لها أرأيتي الشمس للدنيا والعافية للبدن قال فكذلك الشافعي.

ولفت «تمام»، خلال لقاء بنفس البرنامج، أن الإمام أبوحنيفة كان من أجل شيوخه الإمام حماد بن أبي سليمان كان يقول ما صليت صلاة إلا ودعوت فيها لحماد.