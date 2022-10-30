«الغرف الصناعية» تبدأ حصر خامات الإنتاج المطلوبة للمصانع

بدأت الغرف الصناعية حصر الخامات ومستلزمات الإنتاج اللازمة لكل قطاع، بهدف التنسيق بين اتحاد الصناعات والجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها البنك المركزي ووزارة المالية لتوفيرها.

تحركات للإفراج عن الخامات للمصانع

وأرسل عدد من الغرف، ومنها غرفة الصناعات الغذائية، خطابات إلكترونية إلى الأعضاء تطالب فيها بسرعة ملء استمارة خاصة بالخامات اللازمة.

وجاء في خطاب غرفة الصناعات الغذائية إنَّه «في إطار حرص الغرفة على دعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية واستدامة الإنتاج وعدم حدوث أي اضطرابات في سلاسل التوريد، تقوم الغرفة حاليا بعمل حصر بالخامات ومستلزمات الإنتاج».

إلغاء الاعتمادات المستندية خلال شهرين

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن قبل أيام، خلال المؤتمر الاقتصادي، أنَّه سيتمّ إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين، مؤكّدًا أنَّ الحكومة تعمل حاليًا على سرعة تقليل الفجوة لتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع.

تشغيل الطاقات الإنتاجية

من جهته، أعرب محمد البهي عضو هيئة المكتب ورئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، عن تفاؤله بالإجراءات الحكومية الجديدة، وقرارات البنك المركزي، التي تضمنت مرونة سعر الصرف، قائلًا إنَّ إعلان رئيس الوزراء عن فترة زمنية محددة يتم خلالها حل أزمة الاعتمادات المستندية، يعني أن هناك جدية في حل مشكلات الصناعة الممثلة بشكل رئيسي في توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف «البهي» لـ«الوطن» أنَّ توافر الخامات سيضمن بدء تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية أكبر، ما يعني المزيد من المعروض من السلع، وهدوء الأسعار في الأسواق بالتبعية خلال الفترة المقبلة، موضحًا في الوقت ذاته أنَّ قرار الاعتمادات المستندية أثر سلبًا على القطاع الصناعي والعملية الإنتاجية ككل.