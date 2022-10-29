رئيس اتحاد الصناعات يهدي السيسي نسخة من المصحف خلال افتتاح ملتقى الصناعة

أهدى المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، نسخة من القرآن الكريم، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة بمركز المنارة للمؤتمرات.

إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة

ويشهد الرئيس السيسي إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، في مركز المنارة للمؤتمرات، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، حسبما ذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

آلات ومعدات وماكينات بالمعرض الدولي للصناعة

ومن المقرر أنَّ يشمل المعرض عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.