اتحاد الصناعات: توجيهات السيسي في الملتقى الأول للصناعة تعزيز للاستثمار

أشاد المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، مؤكدا أنه يدل على اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة، وأنها قاطرة تقود الاقتصاد، ويعد مؤشرا للمستثمرين المحليين والأجنبيين بتقديم تيسيرات لهم للارتفاع بحجم الصادرات، مشددًا على أن الرخصة الذهبية تزيل المعوقات أمام المستثمرين.

«الشاهد»: الرخصة الذهبية تزيل المعوقات أمام المستثمرين

وأضاف «الشاهد» خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن مصر ترغب في زيادة حجم الصادرات الصناعية من 32 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه، وهذه الخطوات تحتاج إلى جهد ومبادرات من الدولة، التي بدأت في إطلاق مثل هذه المبادرات في أكثر من مكان، منها صدور قرار تسعير الأراضي في الأماكن المختلفة.

في سياق متصل، قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إنه من المهم للغاية أن تدرس الحكومة نقاط ارتفاع هيكل التكاليف التي تتحمله السلع المصرية بالتعاون مع اتحاد الصناعات، والتي تؤدي إلى فقدان فرص التنافسية في الأسواق المحيطة.

عبد الحميد: البنوك قادرة على مساعدة أي شخص يرغب في الاستثمار

وأوضح عبد الحميد، خلال اتصال هاتفي بنفس البرنامج، أن تنافسية السلع لابد أن تكون في تكلفة السلع نفسها، بينما دعم الصادرات هو بمثابة رفع أعباء تحملتها السلع المصرية في إطار التنافسية بينها.

وأكد أن البنوك قادرة أنها تساعد أي شخص يرغب في الاستثمار، وبالتالي لا يعتقد أن التمويل البنكي أصبح هاجسا في مصر.