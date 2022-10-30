مد التسجيل بالجمعية العمومية لانتخابات «الصحفيين» في الإسكندرية

تقرر مد باب التسجيل للجمعية العمومية لانتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية، حتى الساعة الثانية مساءًا، وذلك تحت إشراف لجنة من النقابة العامة بها عضو قانوني وأعضاء مجلس الفرع المستمرة عضويتهم، لاتخاذ جميع الإجراءات التي نظمها القانون بشأن صحة الانعقاد وإجراءات الانتخابات على مقعد رئيس النقابة الفرعية، وثلاثة مقاعد كتجديد نصفي للمجلس، بدلاً من الذين انتهت مدة ولايتهم.

تفاصيل انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية

وقال بسمه الشريف، مقرر عام النشاط بنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لصحفيين الإسكندرية، إن مد التسجيل خلال الساعتين من أجل اكتمال النصاب القانوني لإجراء الانتخابات، التي كان من المفترض أن تنطلق مع منتصف ظهر اليوم، ويُغلق باب التصويت في الخامسة مساءً، وفي حال تواجد بعض الناخبين في حرم المقر الانتخابي، يُغلق الباب الرئيسي ويُسمح لهم بالتصويت.

واضافت الشريف لـ«الوطن»، أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد المقرر بـ50+1 من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت، تُرجئ الانتخابات حتى 13 نوفمبر المقبل، ويكون الانعقاد بحضور 25% من إجمالي من لهم حق التصويت، ومع اكتمال النصاب القانوني والاقتراع، يشترط للفوز بالمقعد حصول أحد المتنافسين على 50+1 من إجمالي الأصوات الصحيحة.

المتنافسون في انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية

واشارت إلى أنه سيفوز بمقاعد العضوية الثلاثة الحاصلون على أعلى أصوات بين المرشحين لعضوية المجلس، وحال تساوت أصوات أكثر من مرشح على المقعد الثالث، تُجرى قرعة علنية بينهم لاختيار أحدهم، كما يعد الصوت صحيحًا باختيار مرشح واحد لرئاسة الفرع، وثلاثة لعضوية المجلس، وما أدنى من ذلك أو أكثر يعد الصوت باطلًا.

وأوضحت أنه عقب انتهاء مرحلة الطعون فأصبح يتنافس على مقعد النقيب مرشحان هما ررزق الطرابيشى وعلى عيسى، فيما يتنافس 6 زملاء مرشحين على مقعد عضوية المجلس، هم خالد الأمير، وشوكت سعد، وشرين العقاد، وعزت السمري، ونيفين كميل، وهدى الساعاتي.